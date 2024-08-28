«Ахмат» захватил восемь украинских военных в Курской области

«Ахмат» сообщил о взятии в плен восьми украинских военных в Курской области

Фото: Алексей Белкин / news.ru / ТАСС

Один из отрядов спецназа «Ахмат» взял в плен восемь солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил ТАСС командир отряда с позывным Каштан.

«[За несколько дней мы взяли в плен] восемь украинских военных. Берем их каждый день практически», — рассказал Каштан.

Его отряд вместе с другими подразделениями российской армии вступил в бой с несколькими группами противника численностью по восемь человек. В итоге две такие группы были уничтожены, остальные отошли, уточнил командир.

24 августа в Россию вернулись 115 военных, которые попали в плен украинской армии. По словам депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаила Саралиева, обменянные российские солдаты проходили срочную службу на границе в Курской области. Обмен проходил на территории Белоруссии. Украине были переданы 115 бойцов ВСУ, нацгвардии, военно-морских сил и пограничной службы.