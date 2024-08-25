Вернувшиеся из украинского плена российские военные прилетели в Москву

Самолет Ил-76 с российскими военнослужащими, которых Украина передала в результате обмена пленными, приземлился в аэропорту в Подмосковье, сообщил телеканал «Звезда».

Перед убытием в Москву уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова встретила военных на аэродроме в Брянской области.

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Обмен пленными произошел 24 августа на территории Белоруссии. Россия вернула 115 военнослужащих. Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев уточнил, что обменянные российские солдаты проходили срочную службу на границе в Курской области.

На Украину вернулись 115 бойцов ВСУ, нацгвардии, военно-морских сил и пограничной службы, рассказал президент страны Владимир Зеленский.