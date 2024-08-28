В крымской Алуште после аварии без света остались 1,5 тыс. человек

Алушта (Фото: Сервер Амзаев / Global Look Press)

Авария на сетях электроснабжения оставила без света 1,5 тыс. жителей города Алушты в Крыму, сообщила глава администрации муниципалитета Галина Огнева.

Она уточнила, что без света остались населенные пункты Запрудное, Лавровое, Нижнее Запрудное, Кипарисное, Партенит, Малый Маяк и Пушкино — всего 1440 абонентов.

«Ориентировочное время восстановления энергоснабжения — три часа», — заверила мэр города.

Эту информацию подтвердили и в «Крымэнего».

В предыдущий раз такая авария случилась 20 августа, тогда без света остались 8142 человека.

16 августа без света остался сам город, два села на южном берегу Крыма, села Станционное, Вязниково, Марьевка в Ленинском районе на востоке Керченского полуострова.