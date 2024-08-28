В крымской Алуште после аварии без света остались 1,5 тыс. человек
Авария на сетях электроснабжения оставила без света 1,5 тыс. жителей города Алушты в Крыму, сообщила глава администрации муниципалитета Галина Огнева.
Она уточнила, что без света остались населенные пункты Запрудное, Лавровое, Нижнее Запрудное, Кипарисное, Партенит, Малый Маяк и Пушкино — всего 1440 абонентов.
«Ориентировочное время восстановления энергоснабжения — три часа», — заверила мэр города.
Эту информацию подтвердили и в «Крымэнего».
В предыдущий раз такая авария случилась 20 августа, тогда без света остались 8142 человека.
16 августа без света остался сам город, два села на южном берегу Крыма, села Станционное, Вязниково, Марьевка в Ленинском районе на востоке Керченского полуострова.
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