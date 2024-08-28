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В Болгарии задержали разыскиваемого Интерполом за махинации россиянина

Курортный комплекс &laquo;Святые Константин и Елена&raquo;, Болгария
Курортный комплекс «Святые Константин и Елена», Болгария (Фото: Ирина Афонская / imagebroker.com / Global Look Press)

Полиция Болгарии задержала в Варне 58-летнего гражданина России, разыскиваемого российским бюро Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД Болгарии.

Мужчину задержали утром 28 августа. До этого он был объявлен московским бюро Интерпола в международный розыск за мошенничество в банковской сфере и махинации с недвижимостью. Россиянина обнаружили на территории курортного комплекса «Святые Константин и Елена», где он скрывался.

«В настоящее время продолжается процедура, предусмотренная законом об экстрадиции и европейским ордером на арест», — сообщили в ведомстве.

РБК направил запрос в посольство России в Болгарии.

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В октябре 2023 года в Болгарии задержали 12 человек, в том числе трех россиян, по делу о нелегальных поставках в Россию товаров и технологий двойного назначения. Речь шла в том числе об оптических прицелах, биноклях и авиационных радиостанциях.

Государственное агентство по национальной безопасности (ДАНС) Болгарии раскрыло сеть нелегальных поставок, действующую с 2021 года и финансировавшуюся гражданами России. Глава ДАНС уточнил, что продукция, вероятно, была предназначена не для российской армии, а для спецподразделений, участвующих в военной операции на Украине, а также для формирований «типа ЧВК «Вагнер».

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