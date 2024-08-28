В Болгарии задержали разыскиваемого Интерполом за махинации россиянина
Полиция Болгарии задержала в Варне 58-летнего гражданина России, разыскиваемого российским бюро Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД Болгарии.
Мужчину задержали утром 28 августа. До этого он был объявлен московским бюро Интерпола в международный розыск за мошенничество в банковской сфере и махинации с недвижимостью. Россиянина обнаружили на территории курортного комплекса «Святые Константин и Елена», где он скрывался.
«В настоящее время продолжается процедура, предусмотренная законом об экстрадиции и европейским ордером на арест», — сообщили в ведомстве.
РБК направил запрос в посольство России в Болгарии.
В октябре 2023 года в Болгарии задержали 12 человек, в том числе трех россиян, по делу о нелегальных поставках в Россию товаров и технологий двойного назначения. Речь шла в том числе об оптических прицелах, биноклях и авиационных радиостанциях.
Государственное агентство по национальной безопасности (ДАНС) Болгарии раскрыло сеть нелегальных поставок, действующую с 2021 года и финансировавшуюся гражданами России. Глава ДАНС уточнил, что продукция, вероятно, была предназначена не для российской армии, а для спецподразделений, участвующих в военной операции на Украине, а также для формирований «типа ЧВК «Вагнер».
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