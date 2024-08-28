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Политика ,  
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В Эстонии заявили, что Россия не ответила на предложение замера дна Нарвы

Пограничная река Нарва между Эстонией и Россией
Пограничная река Нарва между Эстонией и Россией (Фото: Matthias Graben / imagebroker.com / Global Look Press)

Россия не ответила на предложение Эстонии по поводу измерения дна реки Нарвы, чтобы уточнить обозначение судоходных путей. Об этом заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна, его слова приводит Эстонская телерадиовещательная компания.

Глава МИДа уточнил, что ответ от Москвы Таллин получил, но комментариев по поводу картографирования в нем не было.

«В своем ответе Россия выдвигает в качестве предварительного условия для обсуждения совместного измерения судоходных путей ратификацию пограничного соглашения, что не имеет никакого отношения к инциденту, который Россия совершила на реке Нарве в мае», — заявил Цахкна.

Он отметил, что российской стороне не следует пересекать границу и произвольно убирать эстонские пограничные буи из эстонских вод, независимо от статуса ратификации соглашения о границе.

РБК направил запрос в посольство России в Эстонии.

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Ежегодно для разграничения территориальных вод России и Эстонии на реке Нарве устанавливали буи. Их выставляют каждую весну, причем разметка ежегодно пересматривается в связи с изменением русла.

В этом году эстонская сторона сообщила, что в ночь на 23 мая Россия убрала 24 из 50 буев, которые были установлены за десять дней до этого.

В апреле Эстония прислала координаты установки буев, но российские пограничники заявили, что их собираются располагать на территории России. Как сообщил Виктор Карпенко — глава российского Ивангорода, расположенного на берегу Нарвы напротив одноименного эстонского города, Эстонию уведомили о неправильных координатах, а неверно установленные буи были сняты.

В июле Таллин предложил Москве провести совместный замер дна реки Нарвы, чтобы прекратить спор о расположении буев.

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Эстония Нарва российская граница
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