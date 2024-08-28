Добровольцы из Чечни отправились на Украину. Видео

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Добровольцы из Чечни отправились в зону проведения военной операции на Украине. Они вылетели из Международного аэропорта Грозный.

По словам главы республики Рамзана Кадырова, перед отправкой в зону боевых действий военнослужащие прошли подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил их комплектами обмундирования и всеми необходимыми спецсредствами, отметил глава региона.

За все время проведения военной операции на Украине в зону боев из Чечни были отправлены более 47 тыс. бойцов, в том числе 19 тыс. добровольцев, рассказал Кадыров на встрече с Путиным в августе 2024 года. Глава республики также доложил президенту, что в Чечне сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов, готовых выехать на Украину.