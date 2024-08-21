Кадыров доложил Путину о десятках тысяч готовых к бою резервистов

В Чечне сформировали резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов, готовых к приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина выехать в зону военной операции на Украине. Об этом Путину сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе личной встречи в Грозном, его слова приводит ТАСС.

«С самого начала мы направили в зону специальной военной операции более 47 тыс. бойцов, в том числе около 19 тыс. добровольцев», — добавил Кадыров. По его словам, резервисты обучены и оснащены, у них есть вся необходимая амуниция и спецтехника, выданная за счет фонда имени первого главы Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Фонд также направил для жителей освобожденных территорий гуманитарную помощь в объеме более 26 тыс. т», — уточнил Рамзан Кадыров.

Путин приехал в Чечню впервые с 2011 года — тогда он посещал республику в качестве премьер-министра (пост президента тогда занимал Дмитрий Медведев). Глава государства прибыл вечером 20 августа и посетил могилу первого главы Чечни Ахмата Кадырова, назвав его своим другом.

До этого Путин посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, где встретился с «Матерями Беслана» в преддверии 20-летней годовщины теракта в бесланской школе.