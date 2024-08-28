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Политика ,  
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Два польских солдата пострадали во время передачи оружия на границе

Фото: Irek Dorozanski / Getty Images
Фото: Irek Dorozanski / Getty Images

На границе с Белоруссией два польских солдата получили ранения при передаче оружия друг другу во время смены поста, сообщила пресс-служба оперативного командования видов Вооруженных сил Польши в X (Twitter).

«Неподалеку от Новой Луки (Подляское воеводство) произошел несчастный случай. При передаче оружия во время смены поста произошли неконтролируемые выстрелы из табельного оружия, в результате чего военнослужащий 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии был ранен в ногу», — уточнили в пресс-службе командования.

Пострадавшему оказали первую помощь на месте происшествия, затем на вертолете скорой помощи перевезли в больницу в городе Белосток. Состояние солдата стабильное, угрозы жизни нет.

Также ранение получил второй солдат из того же подразделения, у него поврежден палец. После оказания первой помощи на месте мужчину госпитализировали в больницу города Хайнувка для оказания специализированной медпомощи.

Жизни обоих военных ничего не угрожает.

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Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В мае премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна потратит дополнительные $2,6 млрд на усиление границы с Россией и Белоруссией — вдоль 400-километровой границы будут построены новые укрепления и заборы, будут изменены формы рельефа и высажены специальные лесные насаждения.

Польша граничит своими Люблинским и Подляским воеводствами с Брестской и Гродненской областями Белоруссии.

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