Президент РАН связал кадровую проблему в науке с результатами ЕГЭ
Проблема кадров в российской науке — большая и связана в том числе с начальной школой, со школой в целом, заявил в интервью РБК президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
«Сейчас нас тревожит, что количество сдающих ЕГЭ по физике упало в разы за последние несколько лет. Даже стали заменять физику информатикой, но это абсолютно разные вещи. Мы считаем, что надо это дело исправлять. Необходимо поднимать значимость точных наук, математики, физики», — сказал Красников.
По его мнению, непопулярность точных наук связана в том числе с подготовкой преподавателей. «Недавно обсуждал этот вопрос с учителями значимых школ, которые находятся высоко в рейтингах общеобразовательных учреждений, и они говорят, что нужно заниматься подготовкой преподавателей», — отметил он.
Тем не менее отказываться от единого государственного экзамена и менять процедуру сдачи академик Красников считает преждевременным. «ЕГЭ — это вопрос непростой. У нас всегда есть специалисты что-то сломать, а потом оказывается, что нет специалистов, чтобы новое построить. ЕГЭ существует уже много времени, и он свою определенную задачу выполнил», — полагает ученый. По оценке президента РАН, положительная сторона ЕГЭ в том, что «появилась работающая система», а отрицательная — в появлении у детей психоза: «Они стали меньше думать, а больше стали угадывать». «Но я пока считаю, что мы еще использовали не все механизмы для доработки этой системы, прежде чем приступать к полной ее ликвидации», — сказал РБК Красников.
По его словам, возможность пересдачи одного из экзаменов ЕГЭ — «это один из эффективных моментов совершенствования системы». В феврале 2024 года президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил разрешить выпускникам школ пересдавать ЕГЭ по одному из предметов, чтобы они успели подать документы до конца приемной кампании в вузы этого года. Пересдачи, согласно расписанию Рособрнадзора, пройдут в начале июля.
Нехватка кадров, убежден Красников, не связана с отъездом ученых из страны после начала военной операции на Украине, мобилизации и введения санкций против России. «Среди 1900 членов академии наук я могу назвать четырех человек, которые уехали. Причем они не занимались науками, связанными с ВПК», — сказал президент РАН. По его словам, «веяние уезжать» было среди молодых специалистов, особенно в IT.
По действующим правилам выпускники в обязательном порядке сдают ЕГЭ по русскому языку и математике. Среди необязательных предметов в этом году самым популярным стало обществознание — его будут сдавать почти 44% выпускников (302 829 человек), на втором месте — информатика, которую выбрали почти 21% учащихся, затем биология — 19%. Сдавать ЕГЭ по физике намерены 16% учащихся, столько же будут сдавать историю.
В числе тех, кто в разные годы призывал отменить ЕГЭ, был председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он называл ЕГЭ пыткой для молодежи.
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