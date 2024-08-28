Вслед за Казанью ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска
Аэропорт Нижнекамска не принимает и не отправляет рейсы с 9:00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов», добавил он.
Утром 28 августа ограничения также были введены в аэропорту Казани. Он не принимает и не отправляет самолеты с 7:00 мск. Рейсы были перенаправлены в Самару и Ульяновск.
Работу этих же аэропортов ограничивали в конце июля.
3 и 10 июня был закрыт для полетов казанский аэропорт.
В апреле и мае Татарстан несколько паз подвергался атакам беспилотников. Последний раз Минобороны отчитывалось об отражении атаки дрона на республику 31 мая. Тогда также приостанавливали работу аэропорты Казани и Нижнекамска.
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