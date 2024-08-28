Вслед за Казанью ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска

Оба аэропорта не отправляют и не принимают рейсы по соображениям безопасности, сообщила Росавиация

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Аэропорт Нижнекамска не принимает и не отправляет рейсы с 9:00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов», добавил он.

Утром 28 августа ограничения также были введены в аэропорту Казани. Он не принимает и не отправляет самолеты с 7:00 мск. Рейсы были перенаправлены в Самару и Ульяновск.

Работу этих же аэропортов ограничивали в конце июля.

3 и 10 июня был закрыт для полетов казанский аэропорт.

В апреле и мае Татарстан несколько паз подвергался атакам беспилотников. Последний раз Минобороны отчитывалось об отражении атаки дрона на республику 31 мая. Тогда также приостанавливали работу аэропорты Казани и Нижнекамска.