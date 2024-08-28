 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вслед за Казанью ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска

Оба аэропорта не отправляют и не принимают рейсы по соображениям безопасности, сообщила Росавиация
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Аэропорт Нижнекамска не принимает и не отправляет рейсы с 9:00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов», добавил он.

Утром 28 августа ограничения также были введены в аэропорту Казани. Он не принимает и не отправляет самолеты с 7:00 мск. Рейсы были перенаправлены в Самару и Ульяновск.

Работу этих же аэропортов ограничивали в конце июля.

3 и 10 июня был закрыт для полетов казанский аэропорт.

В апреле и мае Татарстан несколько паз подвергался атакам беспилотников. Последний раз Минобороны отчитывалось об отражении атаки дрона на республику 31 мая. Тогда также приостанавливали работу аэропорты Казани и Нижнекамска.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Татарстан Нижнекамск аэропорты ограничения
Материалы по теме
В аэропорту Казани временно ограничили полеты
Общество
Работу аэропорта Южно-Сахалинска ограничили из-за тумана
Общество
Аэропорт Саратова сообщил о работе в штатном режиме после атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 102,29 (-0,2) Инвестиции, 27 авг, 17:46 Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 91,48 (-0,29) Инвестиции, 27 авг, 17:46
Гены, среда, триггеры и случайности: что делает нас такими, какие мы естьPro, 10:05
Бренд Hyundai подал не менее 17 заявок на регистрацию товарных знаковБизнес, 10:02
Почему затягивается формирование нового состава ЕврокомиссииПолитика, 10:02
Названы города, обогнавшие Москву по росту цен на новостройки в 2024 годуНедвижимость, 10:00
ФСБ сообщила о сорванном нападении на православную церковь в ИнгушетииПолитика, 09:53
Потерявший сознание во время матча уругвайский футболист умер в 27 летСпорт, 09:44
Захарова заявила об угрозе эскалации на Ближнем Востоке из-за СШАПолитика, 09:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сколько будет стоить для бизнеса и сотрудников прогрессивная шкала НДФЛPro, 09:40
Сбитую автомобилем Рашкина под Саратовом лосиху оценили в ₽80 тыс.Общество, 09:38
Три дома сгорели при атаке дронов ВСУ в Белгородской областиПолитика, 09:34
«Софтлайн» заявил о плане обанкротить строительное предприятие МинобороныТехнологии и медиа, 09:30
Вслед за Казанью ограничения ввели в аэропорту НижнекамскаОбщество, 09:20
Девелоперы России потеряли любой доступ к Autodesk: как теперь работатьPro, 09:09
Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром в СамаруОбщество, 09:02