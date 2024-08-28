От оперштаба Курской области поступило 39 запросов на приборы разведки
Оперативный штаб Курской области направил 39 запросов на дополнительные приборы разведки и наблюдения в Координационный штаб Минобороны России. Из них 24 уже решены, сообщила пресс-служба военного ведомства в своем телеграм-канале.
«Запросы принимаются 24/7. Оперативная группа отрабатывает их в суточный срок. При невозможности решения — срочный доклад министру обороны», — говорится в сообщении.
Всего в опергруппу Координационного совета Минобороны поступило 55 вопросов по военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах. Они связаны в том числе с медициной и транспортом.
Накануне министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Координационного совета попросил Генеральный штаб и Национальный центр управления обороной отслеживать вопросы обеспечения военных в Белгородской, Курской и Брянской областях оружием, обмундированием и техникой.
По словам Белоусова, нужно «не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах».
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