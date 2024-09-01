Закон об обязательном страховании пассажиров такси вступил в силу

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В России вступил в силу закон об обязательном страховании пассажиров такси, в соответствии с которым максимальный размер страховых выплат увеличился в четыре раза.

Теперь перевозчиков легковых такси обяжут оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Без наличия договора страхования деятельность по перевозке пассажиров запрещена.

Согласно закону юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие разрешение на перевозку такси, будет обязан застраховать свою ответственность на сумму от 2 млн руб. за причинение вреда жизни пассажира.

Раньше такси не подпадало под действие закона об ОСГОП, он действовал для перевозок автобусами, троллейбусами, трамваями, железной дорогой, авиа- и водным транспортом. В связи с этим пострадавшие пассажиры такси были защищены только законом об ОСАГО, согласно которому максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тыс. руб.

Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси в июне 2023 года. Министр транспорта России Виталий Савельев в письме председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову предлагал перенести срок вступления законопроекта в силу на 1 сентября 2025 года.

Общественный совет по развитию такси попросил Минфин, Минтранс и Центральный банк (ЦБ) в августе 2024 года перенести на 2028 год сроки вступления в силу требований по покупке полисов. Это предложение не поддержали.

Среди проблем введения дополнительной страховки выделялись в том числе отсутствие в России эффективной стратегии противодействия мошенничеству в сфере страхования автомобилей, а также опасения таксистов, что стоимость полиса ОСГОП будет рассчитываться по верхней планке тарифного коридора.

Сервис «Яндекс Такси» заявил в августе, что не ожидает уменьшения количества водителей с 1 сентября из-за новых требований по покупке полисов ОСГОП. В компании считают, что у таксистов будет 60 дней, чтобы купить полис и уведомить об этом госорганы, сообщила пресс-служба сервиса.