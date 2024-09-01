В России вступил в силу закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта

В России вступил в силу закон о штрафе за высадку инвалида из транспорта

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта инвалидов первой группы и детей-инвалидов, вступил в силу. Его подписал в июне 2024 года президент России Владимир Путин.

Теперь за высадку инвалидов, даже если они едут без сопровождения или забыли социальную карту, водителям придется платить штраф 5 тыс. руб., должностным лицам — до 30 тыс. руб.

В 2021 году в России вступил в силу закон, запрещающий высадку детей младше 16 лет из общественного транспорта за безбилетный проезд, если они едут без сопровождения взрослых.

Соответствующий законопроект был разработан Минтрансом. В 2020 году тогдашний глава ведомства Евгений Дитрих говорил, что в стране были примеры, когда детей без билета высаживали посреди ночи «где-то за городом, в темноте, в грязь». Он указывал, что законопроект напрямую запрещает такие действия.