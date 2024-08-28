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Общество ,  
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В Госдуме напомнили о штрафах за высадку инвалидов из транспорта

В Госдуме напомнили о штрафах с 1 сентября для водителей за высадку инвалидов
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта инвалидов, начнет действовать с 1 сентября 2024 года, напомнил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«С 1 сентября 2024 года начнет действовать очень важный закон: мы запретили высаживать из транспорта инвалидов первой группы и детей-инвалидов. За это предусмотрены штрафы — 5 тысяч рублей для водителя и до 30 тысяч — для должностного лица», — сказал депутат (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что высаживать инвалидов первой группы запрещено, даже если они едут без сопровождения или забыли социальную карту.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 30 тыс. рублей за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта. Документ был опубликован на портале правовой информации.

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Фото:Сергей Петров / Global Look Press

В 2021 году в России вступил в силу закон, запрещающий высадку детей младше 16 лет из общественного транспорта за безбилетный проезд, если они едут без сопровождения взрослых.

Соответствующий законопроект был разработан Минтрансом. В 2020 году тогдашний глава ведомства Евгений Дитрих говорил, что в стране были примеры, когда детей без билета высаживали посреди ночи «где-то за городом, в темноте, в грязь». Он указывал, что законопроект напрямую запрещает такие действия.

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Теги
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