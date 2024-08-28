«Известия» узнали о новых мерах борьбы с «инфоцыганами» и «академиями»

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В Рособрнадзоре предложили обязать блогеров и тренеров создавать свои онлайн-курсы в соответствии с государственными стандартами, сообщили «Известия» со ссылкой на полученный рабочей группой Госдумы по совершенствованию законодательства в блогосфере документ.

Ведомство представило свои предложения в ответе представителю рабочей группы Яне Лантратовой после обсуждения проблем информационного бизнеса. В Рособрнадзоре считают целесообразным разработать правила, на основании которых блогеры будут обязаны утверждать свои образовательные программы. Необходимость регулирования онлайн-образования в Рособрнадзоре объяснили невысоким качеством услуг в этой сфере.

«В интернет-пространстве участились случаи некачественного предоставления образовательных услуг <...>, когда образовательную деятельность подменяют откровенным мошенничеством, предоставлением околонаучных знаний или знаний, противоречащих современной науке, а также духовно-нравственным ценностям», — уточнили в Рособрнадзоре.

Образовательные тренинги выпускают, в частности, организации и ИП, не имеющие соответствующей лицензии, говорится в документе.

В Рособрнадзоре считают необходимым ужесточить ответственность блогеров, которые обещают пользователям после обучения выдать документы государственного образца. Также в ведомстве отметили рост случаев упоминания организациями и блогерами слов «институт», «университет», «академия» при описании своих курсов.

«В этой связи целесообразно дополнить федеральный закон № 273 положениями, запрещающими организациям и индивидуальным предпринимателям, не реализующим образовательные программы высшего образования, использовать в своем наименовании слова «институт», «университет», «академия», — говорится в документе.

Кроме того, в ведомстве предложили вести реестр физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть право вести тренинги и семинары в интернете.

Представитель рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в блогосфере Лантарова подтвердила «Известиям» разработку проекта регулирования сферы инфобизнеса совместно с Рособрнадзором. По ее словам, в сфере, оборот которой составляет более 1 млрд руб. в год, нередко можно встретить мошенников.