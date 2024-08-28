 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Три дома сгорели при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Гладков: три дома сгорели при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В селе Петровка Белгородского района сгорели три частных дома при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В результате сбросов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов сгорели три частных домовладения. Обход территории продолжается», — написал губернатор.

По предварительным данным, пострадавших среди населения нет. Информация о последствиях уточняется.

Украинские дроны атаковали белгородское село Новостроевка-Первая
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее 28 августа украинские дроны атаковали село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа в Белгородской области. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал, но в результате атаки дронов полностью сгорели два частных дома, надворная постройка и три автомобиля, еще один частный дом был поврежден.

Накануне пять жителей Белгородской области получили ранения в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). У двух пострадавших — мужчины и женщины — обнаружили сотрясение, их отпустили на амбулаторное лечение. Еще три женщины получили осколочные ранения, их направили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков ВСУ дроны Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Украинские дроны атаковали белгородское село Новостроевка-Первая
Политика
Белоусов потребовал обеспечить военных оружием в Курске и Белгороде
Политика
Гладков сообщил о попытках прорыва ВСУ в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 102,29 (-0,2) Инвестиции, 27 авг, 17:46 Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 91,48 (-0,29) Инвестиции, 27 авг, 17:46
Гены, среда, триггеры и случайности: что делает нас такими, какие мы естьPro, 10:05
Бренд Hyundai подал не менее 17 заявок на регистрацию товарных знаковБизнес, 10:02
Почему затягивается формирование нового состава ЕврокомиссииПолитика, 10:02
Названы города, обогнавшие Москву по росту цен на новостройки в 2024 годуНедвижимость, 10:00
ФСБ сообщила о сорванном нападении на православную церковь в ИнгушетииПолитика, 09:53
Потерявший сознание во время матча уругвайский футболист умер в 27 летСпорт, 09:44
Захарова заявила об угрозе эскалации на Ближнем Востоке из-за СШАПолитика, 09:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сколько будет стоить для бизнеса и сотрудников прогрессивная шкала НДФЛPro, 09:40
Сбитую автомобилем Рашкина под Саратовом лосиху оценили в ₽80 тыс.Общество, 09:38
Три дома сгорели при атаке дронов ВСУ в Белгородской областиПолитика, 09:34
«Софтлайн» заявил о плане обанкротить строительное предприятие МинобороныТехнологии и медиа, 09:30
Вслед за Казанью ограничения ввели в аэропорту НижнекамскаОбщество, 09:20
Девелоперы России потеряли любой доступ к Autodesk: как теперь работатьPro, 09:09
Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром в СамаруОбщество, 09:02