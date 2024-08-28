Гладков: три дома сгорели при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Три дома сгорели при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В селе Петровка Белгородского района сгорели три частных дома при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В результате сбросов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов сгорели три частных домовладения. Обход территории продолжается», — написал губернатор.

По предварительным данным, пострадавших среди населения нет. Информация о последствиях уточняется.

Ранее 28 августа украинские дроны атаковали село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа в Белгородской области. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал, но в результате атаки дронов полностью сгорели два частных дома, надворная постройка и три автомобиля, еще один частный дом был поврежден.

Накануне пять жителей Белгородской области получили ранения в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). У двух пострадавших — мужчины и женщины — обнаружили сотрясение, их отпустили на амбулаторное лечение. Еще три женщины получили осколочные ранения, их направили в городскую больницу № 2 Белгорода.