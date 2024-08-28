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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала жительницу Мариуполя за подготовку терактов

В ДНР задержали жительницу Мариуполя за соучастие в организации терактов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Жительницу Мариуполя задержали за соучастие в организации террористических актов, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по ДНР.

По данным управления, женщина по заданию украинских спецслужб передавала деньги ряду лиц для подготовки терактов. После задержания она дала признательные показания в отношении людей, причастных к террористической деятельности.

Как уточнили ТАСС в Следственном комитете по ДНР, в отношении задержанной возбудили уголовное дело по факту содействия террористической деятельности. По версии следователей, она и сама была участницей террористического сообщества, «созданного в интересах Вооруженных сил Украины с целью дестабилизации деятельности органов российской власти и устрашения населения».

«Женщина неоднократно передавала денежные средства одному из сообщников на совершение террористических актов на территории Российской Федерации», — уточнили в СК. В ближайшее время жительнице Мариуполя предъявят обвинение, после чего следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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