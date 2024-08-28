ФСБ задержала жительницу Мариуполя за подготовку терактов

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Жительницу Мариуполя задержали за соучастие в организации террористических актов, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по ДНР.

По данным управления, женщина по заданию украинских спецслужб передавала деньги ряду лиц для подготовки терактов. После задержания она дала признательные показания в отношении людей, причастных к террористической деятельности.

Как уточнили ТАСС в Следственном комитете по ДНР, в отношении задержанной возбудили уголовное дело по факту содействия террористической деятельности. По версии следователей, она и сама была участницей террористического сообщества, «созданного в интересах Вооруженных сил Украины с целью дестабилизации деятельности органов российской власти и устрашения населения».

«Женщина неоднократно передавала денежные средства одному из сообщников на совершение террористических актов на территории Российской Федерации», — уточнили в СК. В ближайшее время жительнице Мариуполя предъявят обвинение, после чего следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

27 августа жителя Рыбинска Станислава Серова приговорили к шести годам лишения свободы по делу о подготовке теракта на территории филиала предприятия «Воентелеком». Осужденному 20 лет, первые два года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Тюрьма — это вид колонии с самым строгим режимом содержания, осужденные почти все время находятся в камерах, в том числе одиночных.