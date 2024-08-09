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Новые законы в России ,  
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Путин подписал закон о доплате инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет

Путин подписал закон о дополнительных выплатах инвалидам и пенсионерам от 80 лет
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Новые законы в России
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал закон о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 руб. инвалидам и пенсионерам от 80 лет. Документ опубликован на сайте официальных правовых актов.

Согласно закону, прибавка устанавливается для инвалидов I группы и пенсионеров старше 80 лет, выплаты в районах Крайнего Севера будут увеличиваться на определенный коэффициент и постоянно индексироваться. Исключением станут инвалиды с детства I группы, к пенсии которых ежемесячно добавляют выплату в связи с уходом за ними.

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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Сейчас ежемесячную компенсационную выплату в размере 1200 руб. получают те, кто не работает и ухаживает за инвалидами I группы или за престарелыми, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.

В июне россияне старше 80 лет получили повышенную пенсию. По данным Социального фонда России, выплаты получили свыше 4,4 млн пенсионеров. В 2024 году размер фиксированной выплаты к пенсии без повышения составляет 8134,88 руб., а по достижении 80 лет — 16 269,76 руб.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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