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Выборы президента США ,  
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Два члена команды Трампа устроили перепалку с сотрудником кладбища

Сюжет
Выборы президента США

На Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне произошла ссора между сотрудником кладбища и двумя членами команды кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, сообщает радиостанция NPR со ссылкой на источники.

Там проходила церемония возложения венков по случаю третьей годовщины теракта в аэропорту Кабула в разгар вывода американских войск из Афганистана. 26 августа 2021 года у ворот аэропорта террорист-смертник ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) устроил взрыв, погибли 13 военнослужащих США и около 170 мирных граждан Афганистана.

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По данным источника, сотрудник кладбища пытался помешать команде политика фотографировать, а те «оскорбили и оттеснили» его в сторону.

Пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг заявил, что рукоприкладства не было, и добавил, что команда готова «опубликовать кадры, если будут сделаны такие клеветнические заявления». Но штаб не предоставил эти кадры NPR.

Арлингтонское национальное кладбище сообщило NPR, что «может подтвердить, что произошел инцидент». В заявлении кладбища говорится, что «законодательство запрещает политическую кампанию или деятельность, связанную с выборами, на национальных военных кладбищах», в том числе для лиц, участвующих «в прямой поддержке кампании партийного политического кандидата».

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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