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Политика ,  
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Мадуро объявил новый состав кабинета министров Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о перестановках в правительстве, передает телеканал Venezolana de Television.

«Я утверждаю Дельси Родригес на посту вице-президента Боливарианской Республики Венесуэла», — сказал Мадуро в ходе встречи с представителями коммун.

Он добавил, что Родригес возьмет на себя руководство Министерством нефтяной промышленности, которое до этого возглавлял Педро Рафаэль Теллечеа. Тот станет министром промышленности и национального производства.

Хулио Гарсиа утвердили министром народной власти по делам пенитенциарной службы, а губернатор штата Миранда Эктор Родригес станет вице-президентом по вопросам развития территориального социализма.

Главой МВД, юстиции и мира Мадуро назначил спикера национальной ассамблеи страны Диосдадо Кабельо, пост министра сельскохозяйственного производства и земель занял генерал Менри Фернандес. Министерство финансов и внешней торговли возглавит Анабель Перейра Фернандес, а министерство туризма — Летисия Гомес.

Свои должности сохранили министр обороны Владимир Падрино Лопес, министр по делам коренных народов Клара Видаль и министр коммун и социальных движений Анхель Прадо.

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Общество
Николас Мадуро

Мадуро одержал победу на выборах президента Венесуэлы, которые прошли 28 июля. Венесуэльская оппозиция после этого опубликовала более 80% бюллетеней, полученных с избирательных участков, и объявила о победе 74-летнего Эдмундо Гонсалес Уррутиа от «Демократической унитарной платформы» (PUD), что подтвердили независимые наблюдатели и результаты экзитполов.

После объявления о победе Мадуро в Венесуэле начались протесты, а глава Минобороны страны Владимир Падрино Лопес заявил о попытке госпереворота.

Ряд стран Латинской Америки призвали пересмотреть результаты выборов. В ответ Венесуэла отозвала своих дипломатов из семи латиноамериканских государств.

Позднее, 23 августа, Верховный суд Венесуэлы признал победу Мадуро, он будет занимать пост главы государства до 2031 года.

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Теги
Николас Мадуро Венесуэла правительство
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