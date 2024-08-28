 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Немецкая компания Knauf заявила, что еще не покинула Россию

Немецкий производитель стройматериалов Knauf пока не покинул Россию, сроки зависят от российского правительства, заявил представитель компании изданию Table.Media.

«Решение о выходе из России положило начало процессу, ход и длительность которого, во многом, определяются российским правительством», — передает издание слова собеседника (цитата по «РИА Новости»)

Knauf передаст российский бизнес менеджменту с возможностью выкупа
Бизнес
Фото:Руслан Кривобок / РИА Новости

В апреле производитель заявил о намерении передать российский бизнес местному топ-менеджменту, а сделка должна быть одобрена российскими властями. Позднее компания завила о передаче, но уже с возможностью выкупа бизнеса обратно в течение двух лет.

Knauf хочет передать весь бизнес в России, включая добычу сырья, производство и сбыт продукции. В компании объяснили это решение необходимостью в будущем сохранить рабочие места более чем для 4 тыс. сотрудников.

Компания Knauf была основана в Германии в 1932 году, а на российский рынок официально вышла в 1993 году. Первым активом компаниистали акции комбината теплоизоляционных и гипсовых изделий в Красногорске. Позднее у нее появились заводы в Краснодарском крае, Астраханской, Нижегородской, Тульской, Челябинской, Московской и других областях.

Сейчас, по информации на сайте компании, у Knauf в России 20 заводов, шесть сбытовых организаций и шесть собственных учебных центров. На ее предприятиях выпускают стройматериалы и материалы для внутренней отделки. Также у компании есть горнодобывающие активы.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Knauf Германия уход с рынка
Материалы по теме
Knauf передаст российский бизнес менеджменту с возможностью выкупа
Бизнес
Knauf объявила о передаче российского бизнеса местному менеджменту
Бизнес
Немецкая прокуратура начала проверку против Knauf из-за Мариуполя
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 102,29 (-0,2) Инвестиции, 27 авг, 17:46 Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 91,48 (-0,29) Инвестиции, 27 авг, 17:46
В суд США направили новое обвинение Трампу по делу о выборах 2020 годаПолитика, 02:21
В Польше назвали непредсказуемыми действия Трампа в случае его победыПолитика, 02:09
ТАСС узнал о нескольких уголовных делах по факту хищений в «Роснано»Политика, 01:33
Немецкая компания Knauf заявила, что еще не покинула РоссиюОбщество, 01:31
Трамп заявил о договоренности с Харрис провести дебаты на ABC NewsПолитика, 01:04
За рулем автомобиля, сбившего лося, был водитель 1998 года рожденияОбщество, 00:59
Зеленский назвал мирный план Китая политическим заявлениемПолитика, 00:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Брянской области глава округа пострадал при атаке дрона ВСУПолитика, 00:12
Потребление электричества показало резкий рост экономики Дальнего ВостокаЭкономика, 00:00
Кого из российских фигуристов ловили на допингеСпорт, 00:00
Кибовский попросил Бастрыкина помочь ему с отправкой в зону спецоперацииПолитика, 27 авг, 23:47
США сообщили, что не снимали ограничения для ВСУ на удары по РоссииПолитика, 27 авг, 23:15
Саратовские власти сообщили о фейках про заход украинских диверсантовПолитика, 27 авг, 23:12
Yle узнал о 400 пропавших из Финляндии беженцахПолитика, 27 авг, 23:08