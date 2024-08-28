Немецкая компания Knauf заявила, что еще не покинула Россию
Немецкий производитель стройматериалов Knauf пока не покинул Россию, сроки зависят от российского правительства, заявил представитель компании изданию Table.Media.
«Решение о выходе из России положило начало процессу, ход и длительность которого, во многом, определяются российским правительством», — передает издание слова собеседника (цитата по «РИА Новости»)
В апреле производитель заявил о намерении передать российский бизнес местному топ-менеджменту, а сделка должна быть одобрена российскими властями. Позднее компания завила о передаче, но уже с возможностью выкупа бизнеса обратно в течение двух лет.
Knauf хочет передать весь бизнес в России, включая добычу сырья, производство и сбыт продукции. В компании объяснили это решение необходимостью в будущем сохранить рабочие места более чем для 4 тыс. сотрудников.
Компания Knauf была основана в Германии в 1932 году, а на российский рынок официально вышла в 1993 году. Первым активом компаниистали акции комбината теплоизоляционных и гипсовых изделий в Красногорске. Позднее у нее появились заводы в Краснодарском крае, Астраханской, Нижегородской, Тульской, Челябинской, Московской и других областях.
Сейчас, по информации на сайте компании, у Knauf в России 20 заводов, шесть сбытовых организаций и шесть собственных учебных центров. На ее предприятиях выпускают стройматериалы и материалы для внутренней отделки. Также у компании есть горнодобывающие активы.
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