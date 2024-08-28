Немецкая компания Knauf заявила, что еще не покинула Россию

Немецкий производитель стройматериалов Knauf пока не покинул Россию, сроки зависят от российского правительства, заявил представитель компании изданию Table.Media.

«Решение о выходе из России положило начало процессу, ход и длительность которого, во многом, определяются российским правительством», — передает издание слова собеседника (цитата по «РИА Новости»)

В апреле производитель заявил о намерении передать российский бизнес местному топ-менеджменту, а сделка должна быть одобрена российскими властями. Позднее компания завила о передаче, но уже с возможностью выкупа бизнеса обратно в течение двух лет.

Knauf хочет передать весь бизнес в России, включая добычу сырья, производство и сбыт продукции. В компании объяснили это решение необходимостью в будущем сохранить рабочие места более чем для 4 тыс. сотрудников.