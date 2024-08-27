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Политика ,  
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Yle узнал о 400 пропавших из Финляндии беженцев

В общей сложности 400 просителей убежища, которые прибыли в Финляндию, исчезли из страны, сообщает телеканал Yle со ссылкой на миграционную службу.

С осени 2023 года через восточную границу в страну прибыли более 1,3 тыс. человек, которые подали заявления на убежище.

Из низ 400 — пропали, а удалось найти только около 260. Их обнаружили в других странах Европы. По информации собеседника телеканала, оставшиеся 140 человек могли самостоятельно или при помощи европейских властей вернуться на родину или же они до сих пор скрываются в Европе.

«По крайней мере, у нас, финских властей, нет информации о них», — заявил телеканалу начальник отдела миграционной службы Юхо Репо.

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Политика
Фото:Markku Ulander / imago-images.de / Global Look Press

В конце 2023 года Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. По словам финских властей, поводом для такого решения стал резкий наплыв мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По версии Хельсинки, Москва способствовала этому.

В конце июля 2024 года в Финляндии вступил в силу чрезвычайный закон об ограничении приема беженцев на границе с Россией и их возможном выдворении. Лицам, которые ищут убежище в Финляндии, может быть запрещен въезд в страну или же их могут оттуда выдворить.

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Теги
Финляндия беженцы миграционная служба
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