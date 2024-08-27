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Политика ,  
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Зурабишвили назначила выборы в парламент Грузии

Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября, указ подписала президент Саломе Зурабишвили. Документ опубликован на сайте главы государства. В этот же день пройдут выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики.

По словам Зурабишвили, 26 октября станет «днем спасения будущего страны». «Наш нынешний выбор экзистенциален, этот выбор определит судьбу страны на долгие годы», — отметила она (цитата по грузинскому «Первому каналу»).

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Ираклий Кобахидзе

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал предстоящие парламентские выборы в Грузии «своего рода референдум между войной и миром, пропагандой и традиционными ценностями». По его словам, победа правящей «Грузинской мечты» — необходимое условие в том числе для пути к «европейской интеграции».

По итогам предыдущих парламентских выборов, которые прошли в 2020 году, «Грузинской мечте» принадлежат 75 из 150 мест в парламенте. Партия сформировала правительство в коалиции с «Силой народа», имеющей девять мест. Оппозиция сообщала о нарушениях и отказывалась от мандатов. Зурабишвили назвала выборы справедливыми, мирными, демократичными и безопасными.

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Теги
Грузия парламент Грузии Саломе Зурабишвили
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