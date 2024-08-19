Премьер Грузии назвал грядущие выборы референдумом о войне и мире
Предстоящие парламентские выборы в Грузии станут своего рода референдумом по вопросу войны и мира, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал».
«Эти выборы — своего рода референдум между войной и миром, пропагандой и традиционными ценностями. <...> Я бы сказал, что таких принципиальных выборов еще не было», — отметил Кобахидзе.
По его мнению, сделать выбор несложно, если руководствоваться принципами морали ради мира и светлого будущего страны.
Кобахидзе добавил, что в регионе уже началась активная работа, в ближайшие дни в Тбилиси будет полностью запущена избирательная кампания.
Власти Грузии после начала российской спецоперации на Украине осудили действия Москвы, однако санкции против России не вводили. Кобахидзе отмечал, что не допустит втягивания страны в конфликт на Украине.
В конце июля 2024 года премьер назвал условия открытия второго фронта против России. По его словам, он появится в Грузии, если на парламентских выборах осенью победит партия бывшего президента республики Михаила Саакашвили «Национальное движение».
По словам главы правительства, избрание правящей партии «Грузинская мечта» — это необходимое условие для дальнейшего продвижения страны по всем направлениям, в том числе «по пути европейской интеграции».
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