Лидер Ирана после ареста Дурова призвал контролировать киберпространство
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после задержания основателя Telegram Павла Дурова выступил за необходимость регулировать киберпространство, передает Khabar online.
«Если в виртуальном пространстве нет верховенства права, оно становится свободным и нерегулируемым. Если закона нет — разработайте его и управляйте на его основе. Весь мир делает так», — сказал он. Дуров, по словам Хаменеи, «несчастный молодой человек», которому во Франции грозят 20 лет лишения свободы из-за нарушения закона страны.
Telegram в Иране заблокирован с 2017 года. Поводом для этого стал распространяемый в нем оппозиционный контент. Незадолго до блокировки в республике прошли протесты против коррупции и высоких цен на продукты.
Дурова задержали по прилете в Париж 24 августа. Срок его задержания истекает 28 августа. По версии следствия, он был соучастником незаконной деятельности в мессенджере. Дурову предъявили 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, в мошенничестве и другие.
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что Дурова задержали в рамках продолжающегося судебного расследования, и отказался считать решение политическим. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предъявленные Дурову обвинения очень серьезными и заявил, что Кремль готов оказать помощь предпринимателю.
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