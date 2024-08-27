В Татарстане выявили 59 случаев заражения лихорадкой Западного Нила
Количество зарегистрированных заболеваний лихорадкой Западного Нила в Татарстане увеличилось до 59, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на заявление пресс-службы минздрава республики.
«За период с 21.07.2024 зарегистрировано 59 подтвержденных случаев», — рассказали в пресс-службе. Госпитализация не понадобилась лишь одному из заразившихся, уточнили в министерстве.
В Республиканской клинической инфекционной больнице находятся 13 пациентов с подтвержденным диагнозом, сообщили в минздраве.
Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) — вирусная инфекция, заболевание сопровождается симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями. Иногда у пациентов развиваются серозный менингит и менингоэнцефалит. Чаще всего человек заражается ЛЗН через укусы комаров и клещей.
29 июля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану сообщили о шести случаях заражения лихорадкой Западного Нила в регионе. Чуть ранее, 27 июля, в минздраве республики рассказали, что диагноз поставили четырем пациентам.
Роспотребнадзор сообщал о единичных случаях заражения этой вирусной инфекцией, которые были зарегистрированы в России в 2024 году. В ведомстве уточнили, что большинство из случаев заболевания завозные.
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