Последствия атаки ВСУ в Курске (Фото: ТАСС)

Участие США в организации нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является фактом, заявил замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.

«Практические последствия того, что является не обвинением, а очевидным фактом, наблюдаются», — сказал замминистра иностранных дел.

Украинские силы вторглись на территорию Курской области 6 августа. По данным российской Службы внешней разведки, вторжение ВСУ в регион готовилось с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Там уточнили, что подразделения ВСУ, задействованные в нападении, проходили боевое слаживание в учебных центрах Британии и Германии.

В Минобороны США заявили, что не знали о намерении Украины прорвать границу с Россией. О том, что Вашингтон «не принимал участия в планировании или подготовке этой операции», сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.