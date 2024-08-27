Рябков назвал фактом причастность США к нападению ВСУ на Курскую область
Участие США в организации нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является фактом, заявил замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.
«Практические последствия того, что является не обвинением, а очевидным фактом, наблюдаются», — сказал замминистра иностранных дел.
Украинские силы вторглись на территорию Курской области 6 августа. По данным российской Службы внешней разведки, вторжение ВСУ в регион готовилось с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Там уточнили, что подразделения ВСУ, задействованные в нападении, проходили боевое слаживание в учебных центрах Британии и Германии.
В Минобороны США заявили, что не знали о намерении Украины прорвать границу с Россией. О том, что Вашингтон «не принимал участия в планировании или подготовке этой операции», сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят