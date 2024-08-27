Осужденных, которые помогли тюремщикам при захвате заложников, наградят

Некоторые осужденные ИК-19 в Волгоградской области во время бунта 23 августа не стали помогать бунтовщикам, а некоторые и вовсе встали на сторону силовиков. Они получат поощрение

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

ФСИН приняла решение о поощрении заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области, которые в ситуации с захватом заложников 23 августа оказали помощь сотрудникам колонии и не пошли на поводу у бунтовщиков, сообщила служба.

«Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области, оказавших 23 августа 2024 года помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осужденных, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину», — говорится в сообщении ФСИН.

ЧП с захватом заложников в Волгоградской области произошло 23 августа. Тогда во время заседания в ИК-19 четверо заключенных напали на сотрудников ФСИН. Они взяли в заложники 12 человек, потребовали автомобиль, четыре автомата, а также освобождения земляков из ШИЗО. Преступники публиковали видео, в которых говорили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России). Все нападавшие были убиты при штурме. Жертвами захватчиков стали четыре работника ФСИН, остальные заложники пострадали, сообщали в ведомстве. Телеграм-каналы Baza и Shot писали о смерти четырех осужденных, которых захватили преступники.

Телеграм-канал Shot накануне писал, что один из заключенных колонии, Александр Бойко, помог сотрудникам колонии. Он осужден на 19 лет за изнасилование и убийство несовершеннолетней в 2005 году, в следующем году он должен выйти на свободу. Во время захвата колонии радикалами он оказал сопротивление и был ранен, его доставили в больницу с ножевыми ранениями.