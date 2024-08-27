Алаудинов назвал пять остановленных в Курской области бригад ВСУ

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Российские военные остановили в Курской области пять бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил замначальника Главного политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале. Он находится в зоне боевых действий в Курской области.

«Я сказал, что мы вас остановим — мы вас остановили. Я сказал, что мы вас будем уничтожать — мы вас уничтожаем пачками. 61-я бригада, 80-я, 82-я уже. <...> Сейчас уже сюда закинули 92-ю бригаду, наверху 95-ю бригаду, и опять они уже тоже пошли к своему завершению», — сказал Алаудинов.

26 августа Алаудинов сообщил, что российские военные уничтожают подразделения ВСУ в Курской области, а линия обороны «не претерпела никаких изменений».

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс. человек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.