Алаудинов сообщил о методичном уничтожении ВСУ в Курской области

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Российские военные зачищают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Всю ночь шли боестолкновения, все нормально. Не претерпела никаких изменений линия обороны. Противника потихоньку уничтожаем, работа делается подразделениями методично по уничтожению», — отметил Алаудинов. Он участвует в боях в Курской области.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс., сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия ВСУ в Курской области являются частью «крупной военно-дипломатической операции». Он отметил, что действия Украины направлены на то, чтобы «заставить Россию быть готовой к справедливому миру».

Украинский президент также назвал целью атаки «создание буферной зоны», детально не уточняя, что имеется в виду, и пополнение обменного фонда.