В Саратове с 1 сентября запретят вывески на иностранных языках
Власти Саратова решили запретить с 1 сентября 2024 года использовать в текстах и изображениях на уличных вывесках иностранные символы и надписи, сообщает пресс-служба городской администрации.
Кроме того, в городе будет запрещено использовать и транслитерацию.
Транслитерация — прием, с помощью которого слова одного языка передаются средствами другого алфавита.
За нарушение новых правил предусмотрен административный штраф, подчеркнули в мэрии. Санкция не будет налагаться, если иностранные символы используют в фирменных названиях коммерческих юридических лиц, а также в товарных знаках и зарегистрированных знаках обслуживания.
Это указание следует из правил благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», о принятии которых сообщалось в октябре 2023 года. С того времени к сроку вступления нововведений в силу «все хозяйствующие субъекты» должны были привести свое название «в соответствие с новыми правилами».
Аналогичный запрет вступил в силу в 2023 году в Краснодаре.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят