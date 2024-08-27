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Политика ,  
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В Саратове с 1 сентября запретят вывески на иностранных языках

Виды Саратова
Виды Саратова (Фото: Николай Гынгазов / ТАСС)

Власти Саратова решили запретить с 1 сентября 2024 года использовать в текстах и изображениях на уличных вывесках иностранные символы и надписи, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, в городе будет запрещено использовать и транслитерацию.

Транслитерация — прием, с помощью которого слова одного языка передаются средствами другого алфавита.

За нарушение новых правил предусмотрен административный штраф, подчеркнули в мэрии. Санкция не будет налагаться, если иностранные символы используют в фирменных названиях коммерческих юридических лиц, а также в товарных знаках и зарегистрированных знаках обслуживания.

Это указание следует из правил благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», о принятии которых сообщалось в октябре 2023 года. С того времени к сроку вступления нововведений в силу «все хозяйствующие субъекты» должны были привести свое название «в соответствие с новыми правилами».

Аналогичный запрет вступил в силу в 2023 году в Краснодаре.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

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Теги
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