Захарова обвинила Париж в уничтожении ценностей после задержания Дурова

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Эмманюэль Макрон не уважает судебную систему Франции, а его правительство уничтожает французские ценности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале. Так она прокомментировала задержание основателя Telegram Павла Дурова и слова Макрона о том, что дело предпринимателя не является политическим.

«Понравилось еще и то, что до его заявления МИД Франции объяснил отказ комментировать ситуацию вокруг основателя Telegram «уважением к судебной системе Франции». Получается, Макрон судебную систему Франции не уважает?» — спросила Захарова.

Она добавила, что французские власти демонстрируют не пренебрежение, а «уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова».

Гендиректора Telegram задержали вечером 24 августа по прилете в Париж. Ордер выдала судебная полиция на основании «предварительного расследования». В 2021 году Дуров получил гражданство Франции. Макрон сказал, что Дурова задержали в рамках «продолжающегося судебного расследования» и что это решение «ни в коем случае не политическое».

Французское следствие считает основателя Telegram соучастником незаконной деятельности в мессенджере из-за недостаточной модерации и отказа сотрудничать с властями. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей.