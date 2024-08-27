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Задержание Павла Дурова ,  
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Захарова обвинила Париж в уничтожении ценностей после задержания Дурова

Захарова: Франция уничтожает свои ценности из-за задержания Дурова
Сюжет
Задержание Павла Дурова
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Эмманюэль Макрон не уважает судебную систему Франции, а его правительство уничтожает французские ценности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале. Так она прокомментировала задержание основателя Telegram Павла Дурова и слова Макрона о том, что дело предпринимателя не является политическим.

«Понравилось еще и то, что до его заявления МИД Франции объяснил отказ комментировать ситуацию вокруг основателя Telegram «уважением к судебной системе Франции». Получается, Макрон судебную систему Франции не уважает?» — спросила Захарова.

Она добавила, что французские власти демонстрируют не пренебрежение, а «уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова».

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Павел Дуров

Гендиректора Telegram задержали вечером 24 августа по прилете в Париж. Ордер выдала судебная полиция на основании «предварительного расследования». В 2021 году Дуров получил гражданство Франции. Макрон сказал, что Дурова задержали в рамках «продолжающегося судебного расследования» и что это решение «ни в коем случае не политическое».

Французское следствие считает основателя Telegram соучастником незаконной деятельности в мессенджере из-за недостаточной модерации и отказа сотрудничать с властями. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей.

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Теги
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Мария Захарова МИД Павел Дуров Франция Эмманюэль Макрон
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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