Лукашенко сообщил о поступающих советах отвернуться от России

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости)

Властям Белоруссии поступают предложения об отказе от сотрудничества с Россией, заявил президент страны Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете. Его слова приводит агентство БелТА.

«Я хочу, чтобы вы понимали: страна живет в очень тяжелый период, вопрос «или — или». Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): «Давай тут отступи, там освободи». Начиная отсюда и заканчивая: «Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России», — рассказал президент.

Он отметил, что ему предлагают «воевать с Украиной против России» и предупреждают, что подведут войска НАТО под Смоленск. «Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, в какой мы обстановке, в какой ситуации живем», — добавил Лукашенко.

По словам белорусского президента, он очень многое не может рассказать на сегодняшний день, потому что «все остальные вопросы — это [его] вопросы».

18 августа Лукашенко заявил, что Украина уже прошла этап «денацификации», поэтому следует начать переговоры и завершить конфликт. Само противостояние он назвал «драчкой» и обосновал необходимость переговоров возможностью избежать эскалации.