Лукашенко в День независимости Украины пожелал стране «мирного неба»

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости, пожелав «мирного неба и гражданского согласия», сообщает пресс-служба главы государства. Обращение адресовано «народу Украины».

«Александр Лукашенко пожелал жителям Украины мирного неба и гражданского согласия, благополучия их щедрой стране, сплоченности семьям», — говорится в сообщении.

Президент также выразил уверенность, что в «сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов».

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия со своей стороны «продолжит делать все возможное для скорейшего обеспечения безопасности в регионе».

Ранее, 18 августа, командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Андрей Лукьянович заявил, что республика значительно нарастила группировку военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны на границе с Украиной.

По словам генерала, в этом году белорусские военные «зафиксировали уже около 800 полетов легкомоторной авиации и вертолетов на территории Польши и стран Балтии», а также «четыре нарушения государственной границы».

Лукьянович заверил, что страна «адекватно реагирует на все изменения в обстановке вдоль наших границ и на полеты, которые проходят в 15-километровой зоне».