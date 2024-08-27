В РХБЗ сообщили о ввозе на Украину ядерного топлива для «грязной бомбы»

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На территорию Украины ввозят отходы химпроизводств и отработанное ядерное топливо для изготовления «грязной бомбы», сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

«Фактором риска является ввоз на территорию Украины отходов опасных химических производств и отработанного ядерного топлива», — сказал Кириллов. По его мнению, отходы могут использовать для химических провокаций «под чужим флагом». Он напомнил, что поставки организованы через Польшу и Румынию под личным контролем главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Грязная бомба» — это контейнер с радиоактивным и взрывчатым веществами. При подрыве взрывчатки контейнер разрушается, а ударная волна распыляет радиоактивные вещества, которые загрязняют местность на большой площади.

Российские власти неоднократно сообщали о возможном наличии «грязной бомбы» у Украины.

Обвинения в подготовке Украины к использованию «грязной бомбы» выдвинул осенью 2022 года президент Владимир Путин. Киев тогда отверг эти сведения. Летом 2024 года в Минобороны рассказали, что на территорию Украины ввозят радиохимические вещества, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы».