 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

«Яндекс» вернет деньги эвакуировавшимся на такси из Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В «Яндексе» заявили о возврате средств пассажирам, которые вызывали такси для эвакуации из Курской области после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Яндекс» возвращает пассажирам, которые использовали такси для срочной эвакуации из опасных районов Курской области, полную стоимость поездок», — говорится в  сообщении пресс-службы сервиса, поступившем в РБК.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часу
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

В компании уточнили, что на заработке водителей это не отразится, так как «Яндекс» проводит возврат денег «полностью за свой счет».

Деньги должны поступить на банковскую карту, с которой была произведена оплата, в течение трех дней. Если пассажиры платили наличными, им возместят стоимость поездки промокодом, объяснили в «Яндексе».

Атака ВСУ на Курскую область началась утром 6 августа. Там идет эвакуация местных жителей. По словам врио главы региона Алексея Смирнова, людей будут вывозить автобусами и поездами. Российский президент Владимир Путин пообещал, что им будут выплачивать по 10 тыс. руб.

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

Путин легализовал майнинг криптовалют

Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС

Дилеры Lada направили письмо Мишустину в поддержку повышения утильсбора

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Автомобили в России подорожают вдвое

На Земле ожидается магнитная буря

Объем покупок евро на внебиржевом рынке Казахстана вырос в 98 раз

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Яндекс Такси Курская область пассажиры эвакуация
Материалы по теме
Курские власти проверят завышение цен из-за атаки ВСУ
Политика
Очевидцы рассказали о боях в Курской области и попытках уйти «полями»
Политика
Минздрав назвал число пострадавших в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 18:00
Молдавия усилила контроль в энергетике на фоне событий в Курской областиПолитика, 23:15
Президент Мексики исключил арест Путина по ордеру МУС в случае визитаПолитика, 22:52
Олимпийского чемпиона из США увезли на каталке после забега в ПарижеСпорт, 22:38
«Яндекс» вернет деньги эвакуировавшимся на такси из Курской областиПолитика, 22:35
Суд в Москве заочно арестовал украинскую журналистку Янину СоколовскуюПолитика, 22:30
Минобороны сообщило о сбитых в Курской области дронахПолитика, 22:20
На соревнованиях CrossFit Games в США один из участников утонул в озереСпорт, 22:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ВГТРК узнала о поведении военкора Поддубного по дороге в больницуПолитика, 22:15
«Ъ» узнал детали дела о хищениях в парке «Патриот»Общество, 21:59
Карлес Пучдемон сбежал от полиции после выступления в КаталонииПолитика, 21:55
Рублев стартовал с победы на «Мастерсе» в МонреалеСпорт, 21:52
Путин запретил продажу энергетиков несовершеннолетнимОбщество, 21:47
Путин подписал закон о статусе ветерана для военных из новых регионовПолитика, 21:43
Путин одобрил прекращение гражданства за непостановку на воинский учетПолитика, 21:32