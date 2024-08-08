«Яндекс» вернет деньги эвакуировавшимся на такси из Курской области

Фото: Андрей Любимов / РБК

В «Яндексе» заявили о возврате средств пассажирам, которые вызывали такси для эвакуации из Курской области после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Яндекс» возвращает пассажирам, которые использовали такси для срочной эвакуации из опасных районов Курской области, полную стоимость поездок», — говорится в сообщении пресс-службы сервиса, поступившем в РБК.

В компании уточнили, что на заработке водителей это не отразится, так как «Яндекс» проводит возврат денег «полностью за свой счет».

Деньги должны поступить на банковскую карту, с которой была произведена оплата, в течение трех дней. Если пассажиры платили наличными, им возместят стоимость поездки промокодом, объяснили в «Яндексе».

Атака ВСУ на Курскую область началась утром 6 августа. Там идет эвакуация местных жителей. По словам врио главы региона Алексея Смирнова, людей будут вывозить автобусами и поездами. Российский президент Владимир Путин пообещал, что им будут выплачивать по 10 тыс. руб.