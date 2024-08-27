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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало новые кадры боев с ВСУ на Кинбурнской косе

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Военная операция на Украине

Кинбурнская коса — это песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова, омываемая с севера Днепровско-Бугским лиманом, а с юга — Черным морем. 9 августа в этом регионе попытались высадиться украинские военные.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ использовали четыре быстроходные десантные лодки, из них две — с диверсантами и две — огневой поддержки, на которых находились 16 человек. В итоге, по словам Сальдо, были уничтожены три лодки.

В Минобороны России сообщили, что потери ВСУ при этой попытке составили 12 человек и две лодки. По данным ведомства, первые потери диверсанты понесли еще у берега, подорвавшись на минных полях, а те, кто сошел на берег, были уничтожены огнем из стрелкового вооружения.

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Теги
Минобороны Украина Черное море ВСУ диверсанты
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