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Военная операция на Украине ,  
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В Польше второй день подряд подняли самолеты из-за работы авиации России

Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Польша вновь подняла в воздух свои самолеты из-за работы дальней авиации России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование польских вооруженных сил на своей странице в X.

«<...> были инициированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. В юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, связанный с работой польской и союзной военной авиации в нашем районе», — говорится в сообщении.

Ночью 27 августа на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу. В Киевской области работали силы ПВО, были слышны взрывы в Киеве. При ударе по Кривому Рогу Днепропетровской области погибли два человека.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В армии Польши оценили утренние российские удары по Украине
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Польские военные уже второй день подряд поднимают свою авиацию. Так, 26 августа, польская армия сообщила, что с раннего утра наблюдалась «интенсивная активность» дальней авиации России, и предупредила о «повышенном уровне шума» на юго-востоке страны. В ту ночь в семи регионах Украины были слышны взрывы.

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