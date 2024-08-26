В армии Польши оценили утренние российские удары по Украине

Армия Польши: утром была одна из самых интенсивных российских атак по Украине

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Удар по украинской энергетической инфраструктуре, совершенный российскими военными утром 26 августа, стал одним из самых сильных за все время конфликта, заявили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши в X (Twitter).

«Сегодня утром произошла одна из самых интенсивных атак на территорию Украины дальней авиацией Российской Федерации», — отметили в командовании. В пресс-службе Вооруженных сил Польши уточнили, что удары наносились в том числе по объектам, расположенным на польско-украинской границе.

Командующий Вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш уточнил, что на территорию страны влетел некий объект, предположительно беспилотник. Его зафиксировали сразу три радиолокационные станции, но дрон, влетевший со стороны Червонограда во Львовской области, пролетел 25 км и в итоге пропал с радаров. Военные подозревают, что он упал в районе польского города Гребешув.

Российское Минобороны подтвердило массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, «обеспечивавших работу военно-промышленного комплекса». В частности, под удар попали электроподстанции в ряде украинских регионов, газокомпрессорные станции во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях и места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

Воздушную тревогу утром 26 августа объявили по всей Украине. О звуках взрывов сообщали в Киеве, Львове, Днепре, Кривом Роге и других крупных городах. Поезда дальнего следования остановились, в некоторых городах прекратили подачу электричества и воды.