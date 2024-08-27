В Госдуму внесут законопроект об увеличении МРОТ в полтора раза, до ₽30 тыс.

В Госдуму внесут законопроект об увеличении МРОТ в полтора раза

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Госдуму собираются внести законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее 30 тыс. руб. Об этом сообщил депутат от ЛДПР, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в телеграм-канале.

В начале осенней сессии Госдума должна рассмотреть бюджет на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов.

«Правительство предложит свой вариант МРОТ, который нас точно не устроит.

ЛДПР предлагает МРОТ на уровне 30 тыс. уже с 1 января 2025 года», — заявил Нилов.

Депутат уточнил, что законопроект уже разработан и будет внесен в Госдуму 27 августа.

МРОТ в России с 1 января 2024 года установлен на уровне 19 242 руб. В некоторых городах и областях действуют региональные коэффициенты.

Увеличить минимальный размер оплаты труда предлагал и президент Владимир Путин. На заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне он поставил цель на 2030 год — достичь размера МРОТ не менее 35 тыс. руб. в месяц.