В Госдуму внесут законопроект об увеличении МРОТ в полтора раза
В Госдуму собираются внести законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее 30 тыс. руб. Об этом сообщил депутат от ЛДПР, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в телеграм-канале.
В начале осенней сессии Госдума должна рассмотреть бюджет на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов.
«Правительство предложит свой вариант МРОТ, который нас точно не устроит.
ЛДПР предлагает МРОТ на уровне 30 тыс. уже с 1 января 2025 года», — заявил Нилов.
Депутат уточнил, что законопроект уже разработан и будет внесен в Госдуму 27 августа.
МРОТ в России с 1 января 2024 года установлен на уровне 19 242 руб. В некоторых городах и областях действуют региональные коэффициенты.
Увеличить минимальный размер оплаты труда предлагал и президент Владимир Путин. На заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне он поставил цель на 2030 год — достичь размера МРОТ не менее 35 тыс. руб. в месяц.
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