 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Госдуму внесут законопроект об увеличении МРОТ в полтора раза

В Госдуму внесут законопроект об увеличении МРОТ в полтора раза, до ₽30 тыс.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Госдуму собираются внести законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее 30 тыс. руб. Об этом сообщил депутат от ЛДПР, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в телеграм-канале.

В начале осенней сессии Госдума должна рассмотреть бюджет на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов.

«Правительство предложит свой вариант МРОТ, который нас точно не устроит.
ЛДПР предлагает МРОТ на уровне 30 тыс. уже с 1 января 2025 года», — заявил Нилов.

Депутат уточнил, что законопроект уже разработан и будет внесен в Госдуму 27 августа.

Эксперты оценили влияние увеличения МРОТ на бедность
Экономика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

МРОТ в России с 1 января 2024 года установлен на уровне 19 242 руб. В некоторых городах и областях действуют региональные коэффициенты.

Увеличить минимальный размер оплаты труда предлагал и президент Владимир Путин. На заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне он поставил цель на 2030 год — достичь размера МРОТ не менее 35 тыс. руб. в месяц.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Госдума законопроект МРОТ увеличение МРОТ зарплата Ярослав Нилов
Материалы по теме
Минтруд предложил увеличить МРОТ в 2025 году до более чем ₽22 тыс.
Общество
В Думу внесут законопроект о зарплате на руки не меньше МРОТ
Общество
Депутаты Госдумы предложили поднять минимальный оклад до уровня МРОТ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 102,49 (+0,88) Инвестиции, 26 авг, 18:02 Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 91,77 (+0,17) Инвестиции, 26 авг, 18:02
Джокович побил рекорд Федерера на US OpenСпорт, 09:37
Фигуристку академии Плющенко дисквалифицировали на пять лет за допингСпорт, 09:34
В сфере IT есть две карьерные лестницы. Что поможет по ним поднятьсяPro, 09:32
Гладков назвал дату решения об отселении трех сел в Белгородской областиПолитика, 09:31
Суд в США остановил программу Байдена по гражданству для тысяч мигрантовПолитика, 09:29
Таджикистан направил Казахстану почти 500 млн куб. м воды для поливаОбщество, 09:25
Минобороны показало новые кадры боев с ВСУ на Кинбурнской косеПолитика, 09:18
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Максимум с кризиса 2008 года. Что происходит с замещающими облигациямиPro, 09:10
В ведущих медвузах в 2 раза выросло число поступивших по военным льготамОбщество, 09:00
Осужденных, которые помогли тюремщикам при захвате заложников, наградятОбщество, 08:58
Володин объяснил связь между задержанием Дурова и выборами в СШАПолитика, 08:57
Как не стать жертвой мошенников при переводе денег в Китай: 7 советовPro, 08:47
Третья российская теннисистка вышла во второй круг US OpenСпорт, 08:46
Партия LFI потребовала сместить Макрона после отказа назначить премьераПолитика, 08:41