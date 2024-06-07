Путин анонсировал привязку МРОТ к медианной зарплате

Цель российских властей на 2030 год — достичь размера МРОТ не менее 35 тыс. руб. в месяц, отметил Путин. Сейчас МРОТ составляет 19 тыс. 242 руб.

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Минимальный размер оплаты труда будет привязан к медианной зарплате, в 2025 году он составит 48% от среднестатистической заработной платы, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). РБК вел трансляцию.

«[МРОТ] уже превышает прожиточный минимум, как это определено в Конституции, и в дальнейшем мы завяжем его индексацию на общий рост зарплат в экономике», — отметил президент.

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Он добавил, что с 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой, которую получают «большинство занятых в нашей экономике людей». В 2025 году МРОТ превысит 22 тыс. руб. в месяц, то есть вырастет еще примерно на 15%. Цель на 2030 год — достичь размера МРОТ не менее 35 тыс. руб. в месяц.

МРОТ в России на 1 января 2024 года установлен на уровне 19 тыс. 242 руб. В некоторых городах и областях действуют региональные коэффициенты.

По данным Росстата, средняя номинальная зарплата по итогам 2023 года составила почти 74 тыс. руб. В сравнении с 2022 годом она выросла на 14,1%. Реальная же начисленная заработная плата в России в 2023 году увеличилась на 7,8%.

Медианная зарплата означает, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже определенного значения и 50% рабочих мест — выше, то есть речь идет о зарплате, которую получает среднестатистический работник в России. Показатель определяется Росстатом на основании ранжированного по возрастанию распределения всех рабочих мест по размерам зарплаты. В декабре 2023 года показатель составил 57,2 тыс. руб.