Пентагон заявил об успехах российских войск под Красноармейском в ДНР

Российская армия продвигается в районе города Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Так он ответил на вопрос об оценке Пентагоном возможности российских войск взять город под контроль.

«Знаете, мы внимательно следим за этим. Вы видите, что россияне там добиваются постепенных успехов. И, как вы знаете, на этой приграничной территории идут тяжелые бои», — сказал он.

По словам Райдера, Вашингтон продолжит консультации с Киевом, чтобы понять потребность Украины в военной помощи.

В августе Минобороны неоднократно сообщало о взятии под контроль населенных пунктов в ДНР. 15 августа глава военной администрации Красноармейска Сергей Добряк заявил, что российская армия подошла «почти вплотную» к городу, и призвал жителей эвакуироваться. Через несколько дней в городе объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский назвал это направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для украинских войск.