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Военная операция на Украине ,  
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Два человека пострадали при обстреле Шебекино

Два человека получили ранения при повторном обстреле Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Два человека получили ранения в результате второго за день обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина и женщина с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями ног бригадами СМП доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода», — уточнил он.

Ранее Гладков рассказывал, что побывал в Шебекино после утреннего обстрела. В городе тогда были повреждены остекление и фасады в семи многоэтажках, также в четырех частных домах выбиты окна, посечены постройки, в одном из домов перебита линия электроснабжения.

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Фото:Яндекс.Карты

При втором обстреле в трех частных домах выбило окна, там посечены фасады и заборы, а в четвертом — пробиты крыша и потолок. Осколки посекли два легковых автомобиля.

В Белгородской области действуют режимы контртеррористической операции (КТО) и ЧС федерального уровня.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел Шебекино последствия
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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