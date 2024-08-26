Два человека пострадали при обстреле Шебекино

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Два человека получили ранения в результате второго за день обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина и женщина с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями ног бригадами СМП доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода», — уточнил он.

Ранее Гладков рассказывал, что побывал в Шебекино после утреннего обстрела. В городе тогда были повреждены остекление и фасады в семи многоэтажках, также в четырех частных домах выбиты окна, посечены постройки, в одном из домов перебита линия электроснабжения.

При втором обстреле в трех частных домах выбило окна, там посечены фасады и заборы, а в четвертом — пробиты крыша и потолок. Осколки посекли два легковых автомобиля.

В Белгородской области действуют режимы контртеррористической операции (КТО) и ЧС федерального уровня.