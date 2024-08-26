Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Пять населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины, информации о пострадавших нет, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе село Ржевка подверглось обстрелу и атаке БПЛА. В результате обстрела в двух МКД повреждены кровли, фасады и остекление. В одном частном домовладении выбиты окна, посечен фасад и забор», — написал он в телеграм-канале.
На территории одного из предприятий были повреждены административное здание, ограждение, а также грузовой и легковой автомобили. В одном частном доме пострадали кровля и газовая труба.
Кроме того, в селе Маслова Пристань три беспилотника атаковали сельскохозяйственное предприятие — там были пробиты кровли производственных зданий.
Еще один случай произошел в Белгородском районе в селе Отрадное. Там взорвался дрон-камикадзе, в результате чего сгорел один легковой автомобиль. Водитель успел покинуть машину, он отказался от медицинской помощи.
От атаки дрона пострадало также село Березовка Борисовского района. В частном доме был поврежден забор.
В селе Вязовое Краснояружского района из-за удара FPV-дрона сгорел частный дом.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
Так, в ночь на 26 августа два мирных жителя пострадали в результате удара украинских беспилотников на легковой автомобиль в регионе.
По словам губернатора, машина ехала по автодороге Красная Яруга — Вязовое, когда ее атаковали два FPV-дрона. В результате пострадали мужчина и 17-летняя девушка, они получили минно-взрывные травмы, сотрясение мозга и осколочные ранения. Автомобиль полностью сгорел.
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