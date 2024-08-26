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Политика ,  
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Погранохрана Финляндии задержала троих французов за «прогулку» в Россию

Фото: Vesa Moilanen / IMAGO / Global Look Press
Фото: Vesa Moilanen / IMAGO / Global Look Press

Сотрудники пограничной службы Финляндии задержали троих французов за то, что они решили пересечь границу и прогуляться по территории России, сообщает финское ведомство.

«Установлено, что три человека пересекли границу и находились на российской ее стороне. Через несколько минут после прибытия в Россию они вернулись в Финляндию, после чего трое мужчин были задержаны пограничным нарядом с поличным», — говорится в сообщении.

Мужчины рассказали, что были в Париккале (община в Финляндии), наблюдали за природой и птицами. Когда они оказались недалеко от границы между Финляндией и Россией, они решили прогуляться по российской стороне.

Кроме того, мужчины рассказали, что видели на финской стороне знаки о пограничной зоне и необходимости получения разрешения на передвижение, но проигнорировали их.

Все трое признали свою вину, им грозит 30-40 дневных штрафов (доход нарушителя за одни сутки) с каждого.

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Политика
Фото:Markku Ulander / imago-images.de / Global Look Press

В конце 2023 года Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией: поводом финские власти посчитали резкий наплыв мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По версии Хельсинки, Москва способствовала этому.

В конце июля в Финляндии вступил в силу чрезвычайный закон об ограничении приема беженцев на границе с Россией и их возможном выдворении. Лицам, которые ищут убежище в Финляндии, может быть запрещен въезд в страну или же их могут оттуда выдворить.

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Теги
Финляндия Россия пограничная служба
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