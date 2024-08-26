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Финансы ,  
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В Росэксимбанке назначили нового председателя правления

Пётр Засельский
Пётр Засельский (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Бывшего заместителя генерального директора АО «Почта России» Петра Засельского назначили на должность председателя правления АО «Российский экспортно-импортный банк», говорится в документе, который есть в распоряжении РБК.

«Новым председателем правления Росэксимбанка <...> назначен Петр Засельский, с 1995 года работавший в банковских структурах», — следует из документа.

На должности замгендиректора он трудился два года — с 2023 по 2024 год. До этого он занимал пост председателя правления АО «МСП Банк».

Еще ранее, в 2018–2021 годах, Засельский был заместителем министра экономического развития России, а до того — заместителем председателя правления ПАО «Совкомбанк».

Росэксимбанк (АО «Российский экспортно-импортный банк») — государственный специализированный банк, созданный в 1994 году. С 2014 года он входит в состав Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).

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В феврале 2020 года совет директоров РЭЦ решил прекратить полномочия гендиректора центра Андрея Слепнева. На его место назначили министра по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Веронику Никишину.

Слепнева же после прохождения всех межгосударственных процедур утверждения назначили на пост министра по торговле ЕЭК.

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Росэксимбанк должность Почта Банк
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