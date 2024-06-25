Замглавы Росавтодора занял должность замминистра транспорта
Заместитель руководителя Росавтодора Виктор Тимофеев стал замминистра транспорта, говорится в распоряжении правительства (РБК ознакомился с документом; его подлинность подтвердил источник, знакомый с его содержанием). На этой должности он сменил Василия Десяткова (работал в ведомстве с начала 2021 года), который, в свою очередь, покинет министерство.
«Назначить Тимофеева Виктора Владимировича заместителем министра транспорта, освободив его от занимаемой должности», — сообщается в распоряжении от 25 июня 2024 года, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным. В должности замглавы федерального дорожного агентства Тимофеев работал с 2019 года.
Новый министр транспорта Роман Старовойт в мае после своего назначения заявлял, что значительных ротаций в ведомстве не планируется, но упоминал о «точечной донастройке». «Конечно, некоторая донастройка будет, но практически все сотрудники, в том числе руководящий состав Минтранса, мне знакомы: с кем-то мы прежде работали, кто-то был моим подчиненным, где-то мы пересекались. Поэтому здесь каких-то серьезных изменений не будет», — говорил министр.
РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и Росавтодора.
Что известно о Викторе Тимофееве
В период с 2002 по 2006 год Тимофеев работал в Ленинградском областном отделении Российской транспортной инспекции, Комитете по дорожному хозяйству и транспорту Ленинградской области, Выборгско-Высоцком филиале ФГУП «Росморпорт».
После проходил гражданскую службу в администрации Санкт-Петербурга, где занимал должности советника и начальника аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга. С декабря 2012-го по июнь 2013 года был помощником министра транспорта.
В структуре Росавтодора Тимофеев работал с июня 2013 года начальником Управления административно-кадровой и организационной работы. С января 2019 года был начальником Управления административно-кадровой работы и правового обеспечения. В феврале того же года был назначен заместителем руководителя агентства.
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