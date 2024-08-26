Кадры поврежденной при взрывах дамбы Киевской ГЭС появились в Сети
В интернете появилось видео, на котором запечатлены кадры поврежденной при взрывах дамбы Киевской гидроэлектростанции.
В ролике, снятом с трассы на дамбе, видны поврежденные ограждения и открытое горение, предположительно, машинного зала.
Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко ранее сообщал о повреждении двух энергетических объектов, но не уточнил, о чем идет речь.
Киевская ГЭС находится в Вышгороде — северном пригороде столицы Украины. Станцию построили в 1964 году, ее мощность — 408,5 МВт.
Утром воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Минобороны России отчиталось об обстреле энергетических объектов на Украине, которые работают на военно-промышленный комплекс республики.
В ночь на 26 августа 20 украинских дронов атаковали несколько российских регионов, сообщали в Минобороны. В Саратове и Энгельсе беспилотники попали в жилые дома, четыре человека пострадали, в том числе одна женщина госпитализирована.
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