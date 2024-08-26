Белоруссия отправила ракетчиков и артиллеристов на учения в Россию
Белоруссия отправила в Россию подразделения ракетных войск и артиллерии для проведения учений, сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии.
«Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Республики Белоруссии убывают на полигон России для отработки вопросов боевого применения», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Ранее, 20 августа, белорусские военные совершили боевые ракетные пуски на полигоне Алушук в Астраханской области. Пуски осуществлялись в рамках учений белорусских подразделения ВВС и ПВО, которые отправились в Россию 12 августа.
13 августа в Минске сообщили, что направили ракетные войска и артиллерию на российский полигон «для отработки вопросов боевого применения».
Как отмечало тогда Минобороны Белоруссии, они должны провести «контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками» из состоящих на вооружении белорусской армии ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня.
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