 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Белоруссия отправила ракетчиков и артиллеристов на учения в Россию

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Белоруссия отправила в Россию подразделения ракетных войск и артиллерии для проведения учений, сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии.

«Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Республики Белоруссии убывают на полигон России для отработки вопросов боевого применения», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Белорусские силы ПВО произвели боевые ракетные пуски в России. Видео
Политика

Ранее, 20 августа, белорусские военные совершили боевые ракетные пуски на полигоне Алушук в Астраханской области. Пуски осуществлялись в рамках учений белорусских подразделения ВВС и ПВО, которые отправились в Россию 12 августа.

13 августа в Минске сообщили, что направили ракетные войска и артиллерию на российский полигон «для отработки вопросов боевого применения».

Как отмечало тогда Минобороны Белоруссии, они должны провести «контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками» из состоящих на вооружении белорусской армии ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Минобороны Белоруссия ракетные войска артиллерия учения
Материалы по теме
Белорусские силы ПВО произвели боевые ракетные пуски в России. Видео
Политика
Белоруссия направила ракетные войска и артиллерию в Россию для учений
Политика
Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
В ВТБ спрогнозировали снижение доли ввода частных домов в РоссииНедвижимость, 16:46
Бывший замминистра бросил бутылку с шампанским в курьера и был задержанПолитика, 16:46
Розыском выступившего в Канаде ветерана СС занялись 15 стран ИнтерполаПолитика, 16:40
Токен приложения DOGS начал торговаться на биржахКрипто, 16:38
Семь человек госпитализированы после возгорания на омском НПЗОбщество, 16:32
На МКАД в результате ДТП перевернулся грузовикОбщество, 16:29
Названы престижные школы Москвы, рядом с которыми больше всего новостроекНедвижимость, 16:24
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Почему мы уволили ИИ из службы поддержки — кейс IТ-компании TYMYPro, 16:23
«Уралкалий» после ареста болидов получил долг с команды «Формулы-1»Спорт, 16:21
Более 330 семей воссоединились после эвакуации из Курской областиПолитика, 16:07
Гросси посетит Курскую АЭС 27 августаПолитика, 16:05
Часть Севастополя осталась без светаОбщество, 16:04
Жители Саратова и Энгельса рассказали об атаке беспилотниковПолитика, 15:58
У главы IPC украли автомобильный пропуск на объекты Паралимпиады в ПарижеСпорт, 15:49