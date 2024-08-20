Белорусские силы ПВО произвели боевые ракетные пуски в России. Видео
Белорусские военные совершили боевые ракетные пуски на полигоне Алушук в Астраханской области, сообщает пресс-служба Минобороны страны в телеграм-канале.
«Боевой расчет комплекса С-300 осуществил боевой пуск по беспилотному летательному аппарату, имитирующему условного противника», — приводит ведомство слова командира 115-го зенитного ракетного полка полковника Виталия Линцевича. Он отметил, что цель была обнаружена и уничтожена «уверенно» и «своевременно».
В министерстве уточнили, что пуск ракеты также произвели из ЗРК «Тор-М2 К». Там подчеркнули, что белорусский расчет впервые осуществил «боевой пуск с движущейся боевой машины», так как ранее это происходило «только с огневой позиции».
Полигон Ашулук — главный испытательный полигон для российских систем ПВО, а также учебный центр зенитно-ракетных войск. Там также проходят учения сил ПВО стран СНГ «Боевое содружество».
В январе 2024 года Минфин США ввел санкции против российского полигона.
О боевом дежурстве белорусских подразделений группировки ВВС и войск ПВО на полигоне Ашулук для участия в учении утром 20 августа сообщило агентство БелТА.
Ранее в Минобороны Белоруссии отметили, что в учениях примут участие около 4 тыс. военнослужащих и 150 единиц техники. Белорусские подразделения ВВС и ПВО отправились в Россию 12 августа.
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