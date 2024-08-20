 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Белорусские силы ПВО произвели боевые ракетные пуски в России. Видео

Белорусские силы ПВО произвели боевые ракетные пуски в России. Видео
Video

Белорусские военные совершили боевые ракетные пуски на полигоне Алушук в Астраханской области, сообщает пресс-служба Минобороны страны в телеграм-канале.

«Боевой расчет комплекса С-300 осуществил боевой пуск по беспилотному летательному аппарату, имитирующему условного противника», — приводит ведомство слова командира 115-го зенитного ракетного полка полковника Виталия Линцевича. Он отметил, что цель была обнаружена и уничтожена «уверенно» и «своевременно».

Белоруссия направила ракетные войска и артиллерию в Россию для учений
Политика
Фото:Артём Берестень / Министерство обороны Республики Беларусь

В министерстве уточнили, что пуск ракеты также произвели из ЗРК «Тор-М2 К». Там подчеркнули, что белорусский расчет впервые осуществил «боевой пуск с движущейся боевой машины», так как ранее это происходило «только с огневой позиции».

Полигон Ашулук — главный испытательный полигон для российских систем ПВО, а также учебный центр зенитно-ракетных войск. Там также проходят учения сил ПВО стран СНГ «Боевое содружество».

В январе 2024 года Минфин США ввел санкции против российского полигона.

О боевом дежурстве белорусских подразделений группировки ВВС и войск ПВО на полигоне Ашулук для участия в учении утром 20 августа сообщило агентство БелТА.

Ранее в Минобороны Белоруссии отметили, что в учениях примут участие около 4 тыс. военнослужащих и 150 единиц техники. Белорусские подразделения ВВС и ПВО отправились в Россию 12 августа.

Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской области

В России выявили новые механизмы предотвращения рецидива рака

Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»

Из Москвы запускаются прямые рейсы на Бали

Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

«ТКС Холдинг» планирует объявить квартальные дивиденды в 2024 году

Скидки на жилье перестали расти, несмотря на низкий спрос и дорогую ипотеку

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ПВО Белоруссия Астраханская область полигон учения
Материалы по теме
Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений
Политика
Белоруссия усилила группировку ВВС и войск ПВО на границе с Украиной
Политика
Белоруссия показала переброску танков к границе с Россией и Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 100,2 (+1,27) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 90,69 (+1,15) Инвестиции, 17:32
Главу управления цифровой трансформации ФСИН задержали по делу о взяткеОбщество, 18:17
Криптовалюта AAVE подорожала на 37%, несмотря на общее падение рынкаКрипто, 18:17
В Курской области отменили СМС-предупреждения о тревогахПолитика, 18:05
В правительстве одобрили новое условие списания кредитов военнымОбщество, 17:59
Обогнать Китай: сможет ли Индия превзойти вторую экономику мираPro, 17:51
Первая ракетка мира Янник Синнер избежал дисквалификации за допингСпорт, 17:44
Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане. ВидеоОбщество, 17:43
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
ЦБ поднял официальный курс доллара выше ₽90, курс евро — выше ₽100Инвестиции, 17:34
Топ-7 аналогов Miro, которые работают в РоссииИндустрия 4.0, 17:29
Минобороны сообщило о создании группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск»Политика, 17:27
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 17:20
Власти Курской области призвали к осторожности в Сети из-за мошенниковПолитика, 17:13
Генерал Евкуров стал замглавы совета по защите приграничных регионовПолитика, 17:05
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 17:04